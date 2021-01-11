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Усиление карантина поможет снизить заболеваемость – эпидемиолог

11.01.2021 / 09:02
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость – эпидемиолог
Послепраздничное усиление карантинных мероприятий в Украине поможет прервать цепь передачи коронавируса.

Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Чумаченко в комментарии "Укринформу".

Прямая речь: "Во время праздников люди общались, кто-то из них заразился. Инфицированный человек заразен не с первого дня, а в конце инкубационного периода. После возникновения симптомов, где-то один-два дня, он уже начинает выделять возбудителя и может заразить других. Когда мы в этот момент вводим карантин и этот человек не общается с большим кругом других лиц, то таким образом цепочка передачи прекращается".

По словам специалиста, эффективность усиленного карантина окончательно можно будет оценить уже через две недели.

Профессор убеждена, что карантин однозначно должен дать снижение заболеваемости, но полной остановки распространения COVID-19 все равно ждать не стоит.

По ее словам, это связано с тем, что, во-первых, карантина не придерживаются так, как надо, а также потому, что сложно отслеживать контакты инфицированных.

Чумаченко уверена, что оценить эффективность карантина можно будет после сравнения заболеваемости в карантин с заболеваемостью в течение двух недель после введения карантина. Дело в том, что максимальный инкубационный период болезни – 2 недели. А в среднем он составляет 5-6 дней, поэтому через пять-шесть дней уже можно будет сделать первые предварительные выводы о действенности ограничений.

Источник

коронавирус, карантин
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