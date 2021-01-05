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Виктор Медведчук: Бредовое заявление Ляшко в очередной раз заставляет сомневаться в адекватности украинской власти

05.01.2021 / 12:36
Заявление главного санврача Украины, точнее «недоразумения от медицины», Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан.

Хочу просветить господина Ляшко: на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин – ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году). Как и вакцина китайской компании Sinovac Biotech, о заключении контракта на закупку которой отрапортовал Президент Зеленский. Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до Президента Зеленского. Потому что сейчас заявления представителей украинской власти свидетельствуют о том, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством ее в Украине с получением для этого высоких технологий.

За 7 лет политики пещерной русофобии власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование. Сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и «хотелках» Вашингтона, а о национальных интересах. Тем более что Запад живет политикой национального эгоизма, где нет места интересам Украины и Украинского народа.

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Медведчук
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