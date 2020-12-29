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Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

29.12.2020 / 09:02
Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят
Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить усиленный локдаун января.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 декабря

Прямая речь: "То, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения".

Степанов пояснил, что кроме прогнозируемого увеличения заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, ожидается также сезонная вспышка гриппа. По словам министра, важно подойти к этому с максимальным снижением нагрузки на медицинскую систему.

Глава Минздрава сообщил, что за прошедшую неделю в Украине был зафиксирован 59 381 случай заражения COVID-19 в противовес 70 327 от предыдущей недели. Степанов считает это результатом противоэпидемических мер правительства.

Министр отметил уменьшение количества ПЦР-тестов, он объяснил это увеличением экспресс-тестов на антигены.

Напомним: усиленный карантин будет действовать в Украине с 8 по 24 января 2021 года. В правительстве назвали это "зимними каникулами ради безопасности". Список запретов можно найти здесь.

Согласно опросу "Рейтинга", 56% украинцев поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января. Представители же малого бизнеса вышли на протесты против запрета работать во время локдауна.

Источник

коронавирус, локдаун
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