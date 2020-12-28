Войти | Зарегистрироваться
15:59

понедельник,
28 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Винничине и Сумщине освятили храмы УПЦ

28.12.2020 / 15:40
На Винничине и Сумщине освятили храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
На Сумщине архиепископ Конотопский и Глуховский Роман совершил освящение двух новых храмов

В Винницкой области освятили новый храм в честь Зиновинской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил новый храм в селе Шевченко в честь чудотворной Зиновинской иконы Божией Матери, образ которой будет находиться в храме.

Строительство храма продолжалось 4 года. Митрополит Варсонофий поблагодарил настоятеля храма протоиерея Владимира Кищука и всех, кто ему помогал, за проделанную работу. Также владыка поблагодарил всех благотворителей и каждого, кто приложил усилия к строительству святыни.

На Сумщине архиепископ Конотопский и Глуховский Роман совершил освящение двух новых храмов.

Архиерей возглавил Божественную Литургию и освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Белокопытово Глуховского района и малое освящение храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца в селе Подлипном города Конотоп.

Владыка рассказал верующим о жизни святителя Спиридона Тримифунтского и наградил благотворителей храма архиерейскими грамотами.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.