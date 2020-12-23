Войти | Зарегистрироваться
18:33

среда,
23 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на линии разграничения

23.12.2020 / 17:57
УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на линии разграничения
Источник: Центр информации УПЦ
Планируется приобрести подарочные наборы, в которые войдут сладости и игрушки, чтобы поздравить с Рождеством Христовым детей, в том числе с инвалидностью, проживающих в приютах и интернатах городов Счастье, Кременная, Волноваха, Мариуполь, Красногоровка, сел Волчеяровка, Зайцево и Жованка

В Украинской Православной Церкви поздравят с Рождеством детей-сирот, воспитывающихся в интернатах возле линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам собирает средства на 564 подарка.

«Планируется приобрести подарочные наборы, в которые войдут сладости и игрушки, чтобы поздравить с Рождеством Христовым детей, в том числе с инвалидностью, проживающих в приютах и интернатах городов Счастье, Кременная, Волноваха, Мариуполь, Красногоровка, сел Волчеяровка, Зайцево и Жованка», - отметили организаторы.

В Социальном отделе УПЦ призвали поддержать благотворительную акцию для детей с инвалидностью и лишенных родительской опеки.

«Не все дети имеют счастье встретить Рождество в кругу друзей, в уютном доме за семейным ужином. Но все мы можем отделить маленькую частичку своего тепла для этих детей и вместе сделать для них праздник, приумножить любовь и милосердие на земле» – призвали в Социальном отделе.

Пожертвования можно перечислить реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.