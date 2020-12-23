Тема судей ВСУ не решается должным образом

Об этом заявляют судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

"Всем уже давно понятно, что ВС ликвидировали исключительно для того, чтобы Петр Порошенко и его юрист Леша Филатов могли завести туда своих людей. Естественно, для замыливания глаз международных организаций, туда завели и лиц, которых "очень рекомендовали" представители этих самых международных организаций. Благодаря этому судьями ВС стали Гудыма и Антонюк (друзья и сокурсники Маселко), Кибенко (подружка Данишевской и отчима Мишки Жернакова), Уркевич (дружбан отчима Мишки Жернакова), и Валя Данишевская (для судей ВС просто Колхозница)", - говорится в сообщении.

Авторы поста обращают внимание, что "естественно, судьи ВСУ боролись и во времена Пети сильно проигрывали. Их не пускали на рабочие места, лишили судейского вознаграждения, выгнали из кабинетов, уволили работников аппарата ВСУ. Но судьи ВСУ не опустили руки и продолжали бороться: иски в суды, обращения и заявления во все институции".

Они подчеркивают, что с появлением новой власти тема судей ВСУ должна была бы решиться, но, увы, она оказалась отчасти замороженной. Проблема фиктивной ликвидации уже стала настолько очевидна, что даже Венецианская комиссия обратила на данный факт внимание властей и мягко намекнула на необходимость что-то делать.

"Это все стало возможным благодаря действиям судей ВСУ и их и.о. главы суда Гуменюка В.И. Он подписывал обращения, заявления, представлял интересы ВСУ и т. д. И вместо того чтобы решить наконец-то проблему незаконной ликвидации ВСУ, глава ликвидационной комиссии ВСУ Соловьева, которая полностью подконтрольна Данишевской, решила напомнить, что Гуменюк В.И. не может представлять интересы ВСУ, поскольку он нелегитимный глава. Именно такие месседжы передали отдельным главам судов, а для предания веса этому бреду разослали письма во все суды", - сказано в сообщении.

"Вы там в ВС точно уверены, что заткнуть рот судьям ВСУ - это рабочий рецепт решения проблемы вашей узурпации судебной власти?.." - задаются вопросом судьи.