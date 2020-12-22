На Волыни и Луганщине появятся новые храмы УПЦ

На Луганщине митрополит Никодим со совершил чин закладки храма-часовни в честь мученика Иоанна Воина, в Волынской епархии епископ Афанасий - нового храма в честь Иконы Божией Матери «Всецарица», который строится вместо захваченного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий, 21 декабря митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим совершил чин на основание храма-часовни в честь мученика Иоанна Воина в Северодонецке Луганской области.

В завершение митрополит Никодим обратился к собравшимся с архипастырским словом, а строителям пожелал Божьей помощи.

На Волыни епископ Камень-Каширский Афанасий совершил чин закладки нового храма в честь Иконы Божией Матери «Всецарица» в селе Озеряны Луцкого района.

Владыка освятил крест, краеугольный камень, фундамент будущего здания и заложил памятную капсулу.

Как сообщалось ранее, на Ивано-Франковщине открылся первый храм УПЦ с 1990-х годов.