Митрополит Антоний объяснил, как понять разницу между жертвенностью и гордостью

«Христиан отличает (по крайней мере, должна отличать) способность любить. Любовь эту надо возгревать, любовь должна быть до самозабвения, но если видишь, что тот, кто окутан такой любовью – искренней, самоотверженной, ничего не ждущей взамен, принимает это как должное и растет в собственном величии, то надо ли так? Не будет ли во вред всем это? Как найти грань и меру, чтобы не навредить никому? Уж на что материнская любовь считается святой и жертвенной, но и она не всегда на пользу чаду», - отметил митрополит Антоний.
Он рассказал, что поможет понять, где, когда и насколько полезно жертвовать собой.
«В полную меру это самоотвержение должно быть только в ответ на слова Господа: «Отвергнись себя, возьми крест свой и иди за Мной». Если между душой и Творцом встает кто-то: дети, родители, священник, друг, муж, жена или кто угодно еще – их любить не запрещает Господь, но разумно, не до потери сознания…Первой заботой всегда должно быть главное –Богу ли отдано первое место в душе, в жизни. Если нет, то неминуемо будут терзать душу масса переживаний», -напомнил владыка.
Он объяснил, что для человека незаметно происходит подмена: образ Господа тускнеет, меркнет перед образом живого, конкретного человека.
«Даже если это ребенок, растущий на глазах, или священник, стремящийся помочь, или родственник – да кто угодно, душе все равно придется «взять крест», чтобы Господь не оказался в стороне. Идти за Ним, стараясь не на секунду не отрываться, не терять его из виду. Это крест. И очень нелегкий, потому что мы самолюбивы. Нам хочется, как бы мы ни уверяли себя в самоотверженности и бескорыстии. Хочется видеть, что мы не зря стараемся, что находим отклик в душе того, ради которого не жалеем сил. Когда в душе Господь в центре, во главе всего – сожалений не будет. Не будет недоумений, обид. Забыть себя- не значит перестать существовать. Это значит только подчинить свой эгоизм более стоящему – исполнению заповеди Божией», - сказал митрополит Антоний.
По мнению владыки, душа будет мирна и спокойна, когда «забудет о себе, чтобы помнить о Боге».
«Хватит рассуждения и понимания как, с кем, когда вести себя, чтобы не только не повредить никому, но и себе не нанести ненужных огорчений. Так жили поколения наших предшественников, не ищущих в жизни ничего так, как Бога. Они не часто говорили об этом, но знали опытно, что в Боге начало премудрости, жизни, сил и счастья. Все сопутствующее помогало укрепить это в сознании», - заключил владыка.
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