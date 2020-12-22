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Соросята и дальше пытаются манипулировать сознанием граждан

22.12.2020 / 18:42
Фонд Демократические инициативы имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии провел и опубликовал опрос "Что пережили украинцы в 2020 году и чего нам ожидать в 2021 году: политические и экономические прогнозы".

Данная информация вызывает недоумение служителей Фемиды, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Тупые зашкваренные соросята и дальше пытаются манипулировать сознанием людей. Так, соросятский Центр противодействия коррупции пишет, что о них знают люди, согласно опросу, который провел... соросятский Фонд Демократические инициативы имени Кучерива. Тот самый фонд, во главе с госпожой Бекешкиной, который уже третий десяток лет обслуживает интересы соросят в Украине", - говорится в сообщении.

И гражданские организации тут все как на подбор, отмечают авторы поста: "Фундация DEJURE тупого Мишки Жернакова, Центр политико-правовых реформ с ее сотрудником Ромкой Кубидой, миловановская Киевская школа экономики. И ряд других".

А ещё, по мнению судей, у этого фонда есть весьма любопытные исследования, например, "замер у неизвестных 57 экспертов" возможности создания новой политической силы с Богданом и Гончаруком, увольнение судей КСУ".

"Но вся эта чушь создается и публикуется не только с целью придать легетимности той чуши, что несут соросята со своих ресурсов, - это еще и драфт на 2021-й. Чтобы знали, что нужно говорить и делать в 2021 году", - сказано в сообщении.

опрос, соросята, Фонд Демократические инициативы
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