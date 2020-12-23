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Минздрав утвердил план вакцинации населения от COVID-19

23.12.2020 / 09:02
Минздрав утвердил план вакцинации населения от COVID-19
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Как сообщает Центр общественного здоровья, об этом сообщил и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.
«Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью», - отметил Кузин.

Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации.

«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна - соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом », - отметил Кузин.

Планом утверждено 4 этапа вакцинации населения:

1) январь-апрель 2021 г. - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

2) апрель-июнь 2021 г. - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

3) июнь-сентябрь 2021 г. - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

4) сентября 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов вакцинации, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 декабря лабораторно подтверждено 979 506 случаев COVID-19, из них за сутки - 8 513.

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коронавирус, вакцинация
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