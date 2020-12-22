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В РПЦ назвали преступлением подвергать детей операциям по смене пола

22.12.2020 / 14:10
В РПЦ назвали преступлением подвергать детей операциям по смене пола
Это преступление – калечить восьмилетнего ребенка или даже шестнадцатилетнего ребенка

Подвергать детей операциям по смене пола и пропагандировать это – преступление, за которым должно следовать уголовное наказание.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в программе «Церковь и мир», комментируя слова избранного президента США Джо Байдена о том, что восьмилетний ребенок имеет право сменить пол.

«Я воспринимаю такое заявление как кощунственное. И я думаю, что людей, которые пропагандируют подобные идеи, следовало бы сажать в тюрьму, потому что, с моей точки зрения, это преступление – калечить восьмилетнего ребенка или даже шестнадцатилетнего ребенка», - отметил митрополит Иларион.

Он отметил, что дети «должны, по крайней мере, иметь право вырасти для того, чтобы принимать подобного рода решение, поскольку если человек, сменив пол, потом передумает, то обратно возвратить изначальный пол уже невозможно».

Митрополит подчеркнул, что «никакой реальной перемены пола на самом деле не происходит».

«Создается только видимость того, что человек начинает принадлежать к другому полу. <...> И для взрослого человека такая операция является ничем иным как уродованием и калечением человека. А подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание, так же, как и пропаганда подобного рода операций», – добавил архиерей.

 

Источник: Inpress.ua
митрополит Иларион
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