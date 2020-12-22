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Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

22.12.2020 / 14:22
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон внедряет налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

В частности, освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

Кроме того, снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения.

Законопроект устанавливает пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для операций по поставке услуг по показу спектаклей, кинопремьер, музыкальных произведений, выставочных проектов. Аналогичная ставка НДС вводится для публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и слуха.

"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, предоставив налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий.

За соответствующий законопроект №3851 во втором чтении и в целом проголосовали 293 народных депутатов.

15 июля Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект, который предусматривает уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Источник

закон, Зеленский, креативные индустрии
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