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Украинцам советуют воздержаться от поездок в Британию

22.12.2020 / 17:20
Посольство Украины в Великобритании рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну из-за обнаруженного там мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице украинского диппредставительства в Фейсбуке.

«В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию, где с 20.12.2020 введена четвертая категория (Tier4) локального локдауна», - говорится в заметке.

Украинцам, которые уже находятся в районах, больше всего пораженных коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте.

Получить актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях на местном уровне можно на этом правительственном сайте.

По имеющейся в посольстве информации, по состоянию на 21 декабря решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

«Учитывая указанное, рекомендуем отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять ваш рейс, а также служб аэропорта», - отметили в диппредставительстве.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Великобритании по телефону «горячей линии» +447553483628, адрес электронной почты consul_gb@mfa.gov.ua.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным. Британское правительство ужесточило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.

Запрет на полеты в Великобританию объявили Нидерланды, Бельгия, Австрия, Франция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Швейцария, Чехия, Швеция, Германия, Ирландия, Канада, Турция, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Сальвадор, Колумбия, а также Польша, Хорватия, Финляндия и Гонког.

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется 21 декабря на заседание из-за решения ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством.

Источник

коронавирус, Великобритания, МИД
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