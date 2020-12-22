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COVID-тесты: Степанов говорит, что некоторые лаборатории МОЗ загружены лишь на 50%

22.12.2020 / 16:49
В лабораториях Министерства здравоохранения в очереди на тестирование на наличие COVID-19 ожидает только 391 образец.

 Об этом на брифинге 21 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшнее утро остатков в лабораториях Министерства здравоохранения по тестированию людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или пневмонии, или респираторного заболевания на всю страну, 391 образец. Это по так называемому нашему первомуприоритету. Это говорит о том, что количество людей, которые сейчас обращаются к нам (за тестированием - ред.), уменьшается", - сказал Степанов.

По его словам, некоторые лаборатории загружены всего лишь на 50%.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 декабря лабораторно подтверждено 970 993 случая COVID-19, из них за сутки - 6545.

За прошедшую неделю было сделано 250 417 тестирований методом ПЦР и 6355 тестирований экспресс-тестами на определение антигена к COVID-19.

В октябре Степанов прогнозировал, что в конце года количество тестирований на выявление COVID-19 достигнет 75 тысяч в сутки.

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тест, коронавирус
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