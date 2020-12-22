НАБУ сообщило о подозрении ещё одному фигуранту "дела Гладковского"

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соцсети Facebook, к подозреваемому, родственник которого на тот момент занимал должности в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса, в 2016 году обратились управляющие обществом "Оптимумспецдеталь" с просьбой повлиять на принятие решения о предоставлении "Житомирскому бронетанковому заводу" 7 млн грн помощи, за которые предприятие выплатило бы свои финансовые обязательства обществу "Оптимумспецдеталь" в договорах на поставку товаров.

"Результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП "ЖБТЗ", а затем на счета ООО "Оптимумспецдеталь" в сумме 7 100 196 гривень. После легализации полученных средств, лицо за свои "услуги" получило неправомерную выгоду эквивалентную 950 тыс. грн", - сообщила САП.

Журналист Сергей Лещенко на своем Телеграм-канале сообщил, что подозрение было вручено сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому.

"НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому по эпизоду, который был опубликован журналистами "Бигус.Инфо" перед выборами президента 2019 года. НАБУ не называет фамилию фигуранта, однако, по информации наших инсайдеров, речь идет об Игоре Гладковском", - написал Лещенко в понедельник.

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