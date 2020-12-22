В Украине третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев COVID-19

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в Минздраве оценивают ситуацию с коронавирусом по неделям, потому что тестирование, госпитализация и обращение людей к врачам зависят от дня недели.

"За прошедшую неделю выявили 70 327 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. В отличие от прошлой недели, когда зафиксировали 78 712. Я вам хочу сообщить, это уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества случаев", - сообщил Степанов.

Напомним, в Украине выявили резкий спад случаев коронавируса, за сутки 20 декабря заразились 6545 человек.

Отметим, в двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус.

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