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В Украине третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев COVID-19

22.12.2020 / 11:16
Министерство здравоохранения Украины сообщило об уменьшении случаев коронавируса. Это продолжается уже третью неделю подряд.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в Минздраве оценивают ситуацию с коронавирусом по неделям, потому что тестирование, госпитализация и обращение людей к врачам зависят от дня недели.

"За прошедшую неделю выявили 70 327 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. В отличие от прошлой недели, когда зафиксировали 78 712. Я вам хочу сообщить, это уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества случаев", - сообщил Степанов.

Напомним, в Украине выявили резкий спад случаев коронавируса, за сутки 20 декабря заразились 6545 человек.

Отметим, в двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус.

Источник

коронавирус, Степанов
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