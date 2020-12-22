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Украинцы считают политиком и "неудачником" года президента Зеленского

22.12.2020 / 09:42
28% украинцев считают "неудачником" года президента Владимира Зеленского, в то же время почти 15% назвали Зеленского политиком года.

Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива совместно с КМИС

Чаще всего политиком года украинцы называют действующего президента, но он же возглавил и народный рейтинг "неудачников" года.

Социологи отмечают, что в 2020 году Украина можно сказать осталась без политика года.

Хотя относительное большинство в этой номинации украинцы отдали Зеленскому, но его назвали политиком года только 15%.

Других политиков вспоминают еще меньше - второе место занимает бывший президент Петр Порошенко, которого считают политиком года 9%.

В то же время, оба политика возглавляют народный рейтинг "Неудачник года" - Зеленского считают неудачником года 28%, а Порошенко - 14%, остальных вспоминают менее 5%.

В прошлом году Зеленского политиком года считали 46% украинцев.

Исследование проводил Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос проводился методом личного интервью face-to-face. Было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 131 населенном пункте Украины.

Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Источник

опрос, Зеленский
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