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Ровенская епархия УПЦ передала помощь дому престарелых на линии разграничения в Донецкой области

17.12.2020 / 16:40
Ровенская епархия УПЦ передала помощь дому престарелых на линии разграничения в Донецкой области
Источник: Центр информации УПЦ
Как рассказали организаторы сбора, более восьми тонн картофеля снесли только в трех благочиниях епархии

Верующие Ровенской епархии собрали помощь дому престарелых, который находится на линии разграничения в Донецкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 16 декабря клирики Ровенской епархии загрузили картофелем и отправили грузовик в Донецкую область, где находится дом милосердия для пожилых людей.

 Собирали помощь по просьбе протоиерея Романа Афонина, который занимается домом престарелых.

Как рассказали организаторы сбора, более восьми тонн картофеля снесли только в трех благочиниях епархии. В общем на каждом приходе дали по два мешка.

«Ко мне лично обратился отец Роман и попросил собрать им 4 тонны картофеля, – комментирует протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии. – Но, как видите, наши люди всегда готовы щедро помогать, потому отправили вдвое больше».

Дом милосердия для престарелых находится в селе Екатериновка Донецкой области всего в 15 километрах от линии разграничения. 

Основал дом настоятель местной Свято-Покровской церкви протоиерей Роман Афонин. Он сам приобрел помещение и перестроил его под нужды пожилых людей. Сейчас под опекой отца Романа находится 36 пожилых людей, 12 из них лежачих.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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