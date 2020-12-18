В УПЦ рассказали, почему священники носят бороды

Для православных ношение бороды стала символом стремления подражания Христу и связано с древними историческими традициями.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии порталу «Православная Жизнь».

«Многие, наверное, подумав, сошлются на образ Иисуса Христа, который мы видим на иконах, и укажут, что так проявляется подражание внешности Спасителя. Безусловно, это одна из причин, но не единственная. Даже те, кто особо не вникал в тексты Священного Писания, могут догадаться, что ношение бороды священниками имеет древние ветхозаветные корни. И действительно, в 19-й и 21-й главах Книги Левит мы увидим прямое повеление Господа не стричь головы и бороды. Есть для этого и свои причины. Неканоническое Послание Иеремии, в самой первой главе, сообщает нам, что бритье голов и бород свойственно языческим жрецам, именно поэтому Моисеев Закон был направлен на то, чтобы удержать еврейских священников от идолопоклоннических обычаев», - рассказал протоиерей Владимир Долгих.

Он напомнил, что ношение бороды священниками связано с историческими традициями, когда «мужчины плели волосы и брили бороды, дабы казаться нежными и походить более на женщин, речь в данном случае идет о гомосексуальных традициях древнеримской империи. Дабы дистанцироваться от подобных ассоциаций, Церковь и вводит запрет на манипуляции с волосами, которые были признаком блудных пороков».

По словам священника, с тех времен традиция ношения бороды настолько укоренилась, что теперь батюшки носят бороду.

Теоретически, конечно, священник может и не носить бороду, но практически бороды православных священников стали неотъемлемым признаком их внешности.

«За границей ситуация иногда складывается немного иная. Как мы знаем, латинские священнослужители в большинстве своем не носят бород, так как с раннехристианских времен это считалось указанием на принадлежность к высшим социальным слоям древнеримского общества, постепенно данная традиция укоренилась и стала общепринятой на Западе. Но вот когда Европу и США в 60–70-х годах ХХ века накрыла популярность движения хиппи, то бороды начали сбривать и некоторые православные священники. Представители хиппи принимали и распространяли наркотики, «прославились» и другими нарушениями закона, а одним из признаков их внешности стала борода. Так вот, священникам просто надоело, что их постоянно задерживала полиция, воспринимавшая наличие бороды как атрибут принадлежности к хиппи», - объяснил священник.

Он напомнил, что если для далеких от Церкви людей ношение бороды - дань моде, то для православных борода стала символом стремления подражания Христу, но важно помнить, что «духовная жизнь, а тем более вечность уж никак не зависят от наличия или отсутствия растительности на лице».