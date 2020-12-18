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11:46
ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси
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11:15
Путин о Навальном: если бы хотели травить, довели бы до конца. Кому он нужен
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17:20
На улице и в маске: в ВОЗ дали рекомендации по празднованию Рождества и Нового года
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16:49
В ЕС обещают разрешить продажу вакцин от COVID-19 через 48 часов после одобрения
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16:18
Новая COVID-волна может "накрыть" Европу в январе - ВОЗ
- 11:46
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12:48
Рада не назначила Витренко министром энергетики
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10:54
Рада приняла законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%
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11:49
Ермак говорит, что Зеленский взялся за проблему с "ФОПами"
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15:46
Суд объявил перерыв до 26 января в деле по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка
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Бюджет-2021: ключевые параметры
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
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08:45
В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа
- 08:58