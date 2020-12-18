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Новая COVID-волна может "накрыть" Европу в январе - ВОЗ

17.12.2020 / 16:18
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вероятности большого риска новой волны коронавируса в Европе в течение первых недель нового года.

Об этом говорится в рекомендациях организации по уменьшению риска распространения COVID-19.

«Несмотря на определенный шаткий прогресс, передача COVID-19 в европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего распространения (COVID-19 - ред.) в первые недели и месяцы 2021 г., и нам нужно будет работать вместе, если мы хотим предотвратить это», - заявили в ВОЗ.

В организации отметили, что в Европе наблюдается большое количество встреч между родственниками, в религиозных группах и между друзьями.

«Это приводит к значительному увеличению риска распространения коронавируса во время предстоящего сезона праздников», - добавили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения также призвала людей не недооценивать важность собственных решений и принять меры безопасности перед праздниками.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном росте числа случаев коронавирусного заболевания за неделю: с 7 по 13 декабря количество новых случаев COVID-19 в мире превысило 4,3 млн.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировали 73936447 случаев коронавируса, в частности 1644742 летальных, выздоровели 51947933 человека.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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