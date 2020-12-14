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Швейцария ввела санкции против Лукашенко и его сына

14.12.2020 / 13:19
Правительство Швейцарии вслед за Европейским союзом с 11 декабря ввело санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и 14-ти его приспешников.

Об этом собщает сайт Федерального правительства Швейцарии

Дословно: "Федеральный совет Швейцарии 11 декабря ввел санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции и запрет на въезд будут введены в отношении 15 лиц, в том числе президента Александра Лукашенко. Новые меры вступают в силу с 18:00 11 декабря".

Помимо Лукашенко, в число лиц, подпадающих под санкции, входят его сын и советник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и еще 10 человек.

Отмечается, что эти 15 человек могут быть ответственными "за акты насилия и аресты, совершённые после президентских выборов в республике".

Таким образом, Швейцария поддержала решение, которое было принято Европейским Союзом 6 ноября. Решением Совета ЕС в санкционный список были добавлены 15 представителей белорусских властей, в том числе сам Лукашенко. Еще раньше продлено эмбарго ЕС на поставки в Беларусь оружия и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

Напомним: 7 декабря в Минске суд осудил швейцарскую белоруску Наталью Херше на 2,5 года колонии общего режима. Это первый в Беларуси уголовный строк женщине с начала протестов.

Источник

санкции, Лукашенко, Швейцария
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