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Кабмин поддержал проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году

10.12.2020 / 17:59
На заседании Кабинета министров было одобрено распоряжение "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения".

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, представитель парламента в правительстве Василий Мокан в Telegram

Прямая речь Немчинова: "Перепись населения должна предоставить объективную информацию о количественном и качественном составе населения страны в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства.

Принятие распоряжения (о переписи - ред.) обеспечит необходимую правовую основу для проведения Всеукраинской переписи населения, результаты которой будут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического и социального развития, бюджетной политики, а также для кратко- и долгосрочных демографических прогнозов.

Украина также изучает международный опыт о переписи на основе реестров. Государственная служба статистики Украины и Фонд ООН в области народонаселения уже проводят серию международных вебинаров "Опыт и практики", участники которых изучают практические аспекты перехода к переписи населения на основе реестров. После серии вебинаров будет создана рабочая группа, которая будет разрабатывать дорожную карту для перехода Украины на электронную перепись".

Сейчас готовятся соответствующие документы о внесении изменений в некоторые законы в сфере государственной статистической деятельности, в частности в закон "О Всеукраинской переписи населения".

Мокан пояснил, что правительство рассмотрело этот вопрос с учетом того, что в 2020 году Всеукраинской переписи не провели. Теперь перепись должны провести не позднее, чем за три года.

Напомним: ранее сообщалось, что всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году.

Источник

Кабмин, перепись
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