Украинцы сейчас могут поехать в 63 страны - МИД

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина".

"На самом деле в мире есть куда поехать, и мы постоянно работаем с разными странами мира, чтобы разблокировать возможность для украинцев туда поехать. Сейчас, даже несмотря на пандемию и карантин, у нас 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе", - сказал дипломат.

Он заметил, что туристические поездки в ЕС во время пандемии - это отдельная история, потому что Евросоюз централизованно определил основные принципы, которыми руководствуются государства-члены.

В то же время Кулеба акцентировал, что украинские дипломаты работают со всеми странами, чтобы открывать дополнительные возможности путешествий для граждан Украины. В этом контексте глава МИД напомнил, что на этих выходных полетел первый в истории прямой авиарейс Киев-Скопье, а Северная Македония сейчас открыта для украинцев, несмотря на пандемию. Кроме того, на прошлой неделе также осуществлен первый прямой авиарейс из Украины в Черногорию.

"Это только за прошлую неделю два примера кропотливой работы, которую дипломатическая система ведет регулярно, чтобы увеличивать для граждан Украины свободу движения в мире. Ведь наступит время, когда коронавирус исчезнет, ​​мы вновь будем свободно путешествовать, и мы хотим подойти к этому моменту максимально подготовленными", - сказал дипломат.

Относительно того, затронет ли новый локдаун, возможность которого сейчас обсуждается, зарубежный отдых, Кулеба заметил, что, по его мнению как министра иностранных дел, закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно.

"И пока локдаун зарубежному отдыху не угрожает. Локдаун - это то решение, которое правительство должно принимать коллегиально поэтому безусловно, будем искать максимально сбалансированное решение", - пообещал чиновник.

Напомним, правительство совместно с местной властью работает над перечнем ограничений, которые могут быть введены в январе, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

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