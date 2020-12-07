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У летучих мышей есть новые коронавирусы, способные передаваться людям - китайский ученый

07.12.2020 / 16:50
Китайский вирусолог из Уханя Ши Чженли заявила о наличии у летучих мышей на юге и юго-западе КНР новых видов коронавируса - "близких родственников COVID-19», - которые обладают способностью передаваться людям.

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы думаем, что существует высокий риск межвидовой передачи вирусов человеку. Мы должны искать их (новые коронавирусы - ред.) не только в Китае, но и в странах Южной Азии », - отметила вирусолог.

Она пояснила, что COVID-19, скорее всего, передался от летучих мышей другому животному, от которого уже потом передался человеку. Впрочем это животное, выступившее «промежуточным звеном» между летучей мышью и человеком, пока еще не идентифицированы.

Отмечается, что группе китайских ученых-вирусологов во главе с Ши Чженли пока не удалось обнаружить вирус у сельскохозяйственных животных и диких животных, живущих в окрестностях Уханя, откуда, как считается, началось распространение коронавируса в декабре 2019 года.

Стоит заметить, что согласно неподтвержденным теориями, промежуточным животным мог быть панголин. По словам Ши Чженли, если это так, то вполне вероятно, что вирус передался от летучей мыши панголинам за пределами Китая, поскольку все панголины попадают в Китай контрабандой из других азиатских стран, включая Индию.

Источник

летучие мыши, коронавирус
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