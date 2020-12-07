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Ученые выяснили, чем опасен бессимптомный COVID-19

07.12.2020 / 15:46
Согласно выводам нового исследования, носители коронавируса без признаков COVID-19, с большей вероятностью будут заражать других.

Об этом говорится в новом исследовании инфекционистов из городской больницы Анкары при Университете имени Йылдырыма Баязыта.

Результаты показали, что вирусная нагрузка - общее количество вируса в крови инфицированного - у бессимптомных пациентов даже выше.

Ученые собрали образцы слюны, мочи и крови, а также взяли мазки из носоглотки / ротоглотки, ротовой полости, прямой кишки у 60 зараженных коронавирусом (48 процентов — мужчины, 52 процента — женщины). Биоматериалы отправили на исследование в лабораторию Института общественного здравоохранения Турции.

У 25 процентов испытуемых никаких симптомов заболевания не наблюдали. В общей сложности 39 человек смогли подтвердить, что напрямую контактировали с больными COVID-19 и таким образом заразились.

В результате специалисты выявили значительную разницу в среднем возрасте бессимптомных носителей (26,4 года) и пациентов с явными признаками заболевания (36,4 года). Самые высокие концентрации SARS-CoV-2 (80 процентов) обнаружили в носоглотке и ротоглотке, вместе взятых, 50 процентов — в слюне, 13,3 процента — в ротоглотке, 8,3 процента — в прямой кишке, 1,7 процента — в образцах мочи, говорится в опубликованной в журнале Infection статье, которую приводит Naked Science.

Вирусная нагрузка в ротоглотке/носоглотке бессимптомных пациентов оказалась значительно выше, чем у больных с симптомами (однако при сравнении других образцов, например из полости рта или слюны, разницы в значениях не было). Кроме того, концентрация снижалась в зависимости от возраста, а также времени, прошедшего с момента появления признаков COVID-19 и до поступления в медучреждение. По мнению ученых, падение вирусной нагрузки у пожилых можно объяснить более тяжелым течением COVID-19.

«Вирусная нагрузка у пациентов с как минимум одной сопутствующей патологией (гипертонией, диабетом, злокачественными новообразованиями, хроническим заболеванием легких) была значительно ниже, чем у пациентов без них. Кроме того, такие больные были более подвержены риску тяжелого течения Covid-19. Значительное снижение вирусной нагрузки наблюдалось с увеличением тяжести заболевания при сравнении образцов от пациентов с легкой формой или пневмонией. <…> У пациентов с двусторонним “матовым стеклом” при КТ грудной клетки этот показатель был сильно ниже по сравнению с пациентами с односторонним “матовым стеклом” или нормальной КТ грудной клетки», — рассказали вирусологи.

Таким образом, сделали вывод авторы исследования, носители коронавируса без признаков Covid-19, судя по всему, с большей вероятностью будут заражать других. Однако полученные данные они рекомендуют еще раз подтвердить.

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коронавирус, COVID-19
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