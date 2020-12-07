Войти | Зарегистрироваться
15:51

понедельник,
07 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

07.12.2020 / 15:14
Госдепартамент CША теперь считает уроженцами Японии людей, родившихся на Южных Курилах. В ответ на это Россия призвала Соединенные Штаты "знать красные линии".

Об этом сообщает японская газета газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт, МИД России в Twitter

В инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa отмечается, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. А лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России.

Из-за такой позиции Госдепа российский МИД обвинил США в том, что американцы якобы ставят под сомнение итоги Второй Мировой войны и поощряют реваншизм.

Дословно МИД РФ: "Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР… Знайте свои границы и "красные линии".

Справка: Япония претендует на острова Южнокурильской гряды по Трактату о торговле и границах 1855 года. В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о "северных территориях". При этом Россия настаивает на том, что Курилы вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны.

Источник

США, Япония
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.