На Луганщине УПЦ передала финансовую помощь семьям, пострадавшим от лесных пожаров

В Луганской области Украинская Православная Церковь передала финансовую помощь двенадцати семьям, пострадавшим от лесных пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Eparhia.lg.ua, по благословению митрополита Луганского и Алчевского Митрофана, средства, собранные в храмах епархии и перечисленные неравнодушными к чужому горю людьми со всей Украины, были переданы погорельцам 1 декабря в Архистратиго-Михайловском храме.

За информационную помощь в сборе средств, оказанную пресс-службой Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, выражена благодарность митрополиту Черновицкому и Буковинскому Мелетию.

Сбор пожертвований для оказания адресной помощи пострадавшим от пожаров продолжается.

Как сообщалось ранее, Северодонецкая епархия Украинской Православной Церкви передала пострадавшим от лесных пожаров необходимый строительный и хозяйственный инвентарь, электропечи, обогреватели.

Поддержку погорельцам оказали приходы Одесской, Белоцерковской и Горловской епархий УПЦ.