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Митрополит Онуфрий расскажет, какая молитва является сильной

03.12.2020 / 15:33
Митрополит Онуфрий расскажет, какая молитва является сильной
Источник: Центр информации УПЦ
В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о сути Рождественского поста

Самая сильная молитва – та, которая произнесена с верой и смирением.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 5 декабря, в 05:55 на «Интере».

«Мы думаем, что сильной молитвой является молитва, в которой еще не успел сказать «Аминь», а Бог уже выполнил. На самом деле, сильной молитвой является не та молитва, которую Бог сразу выполняет, а молитва, которая является долговременной, совершается с большим терпением, с верой, смирением», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о сути Рождественского поста.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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