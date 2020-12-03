В Киево-Печерской лавре в праздник Введения Богородицы состоится 7 литургий

В Киево-Печерской лавре в день Введения в храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, состоится семь Божественных литургий.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на на lavra.ua.

Богослужения состоятся в: 05.30 – в Ближних пещерах; 06.30 – в Крестовоздвиженском храме; 07.00 – в Трапезном храме; 08.00 – в храме в честь иконы «Всех скорбящих Радость»; 08.30 –в Успенском соборе; 09.15 – в Аннозачатьевском храме; 09.40 – в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

Вечернее богослужение начнется сегодня, 3 декабря, в 16.30 – в Трапезном храме и в 17.00 – в Успенском соборе.

*** Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм возник на основании церковного Предания. Когда Богородице исполнилось три года, Её благочестивые родители Иоаким и Анна исполнили обет: отдали дочь на служение Богу, приведя Её в Иерусалимский храм.

У входа в храм была лестница из 15 ступеней - по числу псалмов, которые священники пели при входе в него. Родители поставили маленькую Марию на первую ступень, и она без посторонней помощи поднялась на неё, где её встретил первосвященник Захария, отец Иоанна Предтечи, который ввёл девочку в самое священное место в храме.

На вечернем богослужении Введения впервые начинают звучать слова из Рождественского канона, написанного знаменитым византийским гимнографом Космой Маюмским. Эти слова начинаются радостным восклицанием «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите [то есть встречайте]». Они напоминают христианам о том, чему посвящен Рождественский пост.