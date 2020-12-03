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В УПЦ рассказали, как человек может стать помощником Богу

03.12.2020 / 12:25
В УПЦ рассказали, как человек может стать помощником Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Господь помогает преодолеть все преграды на пути к спасению человеческой души

Человек может, да и должен сам быть помощником Бога в деле своего собственного спасения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Господь небезучастен к нам, Он не является сторонним наблюдателем того, как мы барахтаемся в море собственной греховной грязи, пытаясь выплыть на берег спасения. Он Сам делает все возможное, чтобы мы смогли этого берега достичь. Весь ангельский мир смотрит на нас с замиранием и желает, чтобы каждый человек стал соучастником их вечной жизни и славы», - отметил митрополит Лука.

Он напомнил, что Господь помогает преодолеть все преграды на пути к спасению человеческой души.

«Дьявольский мир, ставя препятствия на пути, делает нас только сильнее, когда мы силой Божьей благодати побеждаем все его козни… Мир сейчас лежит во зле, и все силы ада ныне поднялись, чтобы дать последний и решительный бой Церкви Христовой. Но мы с вами знаем, что придет время и Бог будет «всяческая во всем», а вечная Пасха Христовой победы над злом приведет нас в тот Мир, который Бог уготовал всем любящим Его», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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