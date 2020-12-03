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Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ силой не отбирает назад захваченные храмы

03.12.2020 / 12:22
Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ силой не отбирает назад захваченные храмы
Источник: Центр информации УПЦ
Он объяснил, что Церковь бережет душу каждого человека, но прежде всего необходимо защищать тех людей, которые являются членами нашей Церкви

Верующие Украинской Православной Церкви не проявляют насилие и агрессию в отношении к активистам, захватывающим храмы, потому что пусть истинной Церкви – любовь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич), отвечая на вопрос, почему УПЦ не возвращает назад захваченные храмы.

«Действительно, если учитывать суммарную силу нашей Церкви, мы могли бы довольно быстро всё захваченное имущество вернуть себе. Но какая была бы цена решения этого вопроса? Сколько было бы слез да и крови. Есть люди, которые в силу своих убеждений не пришли в подлинный храм Божий. Да, они заблуждаются. Но они нам не враги. Те, кто нас не понимают, не враги нам. Они так же, как и мы, являются гражданами нашего отечества. И Господь ожидает их вразумления и возвращения», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он объяснил, что Церковь бережет душу каждого человека, но прежде всего необходимо защищать тех людей, которые являются членами нашей Церкви.

Управделами УПЦ напомнил, что опыт жизни Церкви показывает - только любовь может кардинально изменить человека.

«Никакие внешние силы, чем бы они ни были обусловлены, не способны сделать человека милосердным, терпеливым и любящим. Только когда человек почувствует Божественную любовь, проявленную чаще всего через людей, он становится верующим. Кроме того, история демонстрирует, что временные поражения всегда являются залогом большой победы», - отметил митрополит Антоний.

Он рассказал, в чем истинная сила Церкви.

«Церковь сильна не тогда, когда у нас всё красочно, в блеске золота и мы красуемся на телеэкранах. Церковь сильна, когда мы спасаемся, когда ведем внутреннюю борьбу с самим собой. Только тогда Дух Божий вселяется в нас и мы становимся подлинным храмом Божьим, Который никто не может разрушить. Никто не в силах отнять. Вот этого надо достигать, этого надо желать и делать всё для того, чтобы храм нашей души был чистым, наполненным благодатью Духа Божия», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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