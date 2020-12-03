COVID-19 переболели уже около 3% населения Украины

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сказала в интервью Телеграф.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболело около 3% населения Украины", - сказала Микичак.

Она добавила, что около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому это лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемое. Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе.

Сегодня, по ее словам, наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.

Также, по данным Микичак, COVID-19 диагностирован 35707 медикам (по состоянию на 27 ноября - ред.), умерло 327 медиков.

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