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COVID-19 переболели уже около 3% населения Украины

03.12.2020 / 15:47
COVID-19, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, переболело около 3% населения Украины.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сказала в интервью Телеграф.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболело около 3% населения Украины", - сказала Микичак.

Она добавила, что около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому это лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемое. Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе.

Сегодня, по ее словам, наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.

Также, по данным Микичак, COVID-19 диагностирован 35707 медикам (по состоянию на 27 ноября - ред.), умерло 327 медиков.

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коронавирус, COVID-19
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