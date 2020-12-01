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Илья Кива: Власть отказалась от российской вакцины, поскольку это навредит их бизнесу на Covid-19

01.12.2020 / 18:52
Власть отказывается от российской вакцины против Covid-19, о предоставлении которой договорился лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, поскольку это навредит их бизнесу на эпидемии.

Как передает 112 Украина, об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"Виктор Медведчук, понимая критичность ситуации в нашей стране, нашел возможность, поехал в Россию и договорился с Владимиром Путиным о поставке вакцины в нашу страну. Но власть на это ответила огромной критикой и навала это "предательством". Ведь на этой истории они вряд ли наживутся. Сегодня все действия ОПУ, Зеленского и его подчинённых проходят через призму личного обогащения. И это подтверждается последними событиями и разоблачениями, связанными с разворовыванием Фонда по борьбе с COVID-19. Средства вывели, перевели на "Укравтодор", и там уже по удобным схемам все разворовали", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что действующее украинское руководство нашло возможность обогатиться на всех противоэпидемических мерах.

"На ПЦР-тестах они делают бизнес. На сегодня он стоит около 2 тыс грн. Может ли человек себе позволить подобные траты в нынешних условиях? Болезнь в основном поражает пенсионеров, у которых пенсии всего по 2 тыс грн. А продажа средств личной защиты на сегодня доходнее, чем наркобизнес или торговля оружием", - сказал нардеп.

При этом он добавил: "Правительство и руководство страны ведёт программу геноцида, уничтожения своего народа. Но параллельно они записывают ролики, смеются нам в лицо, желают 36,6. А то, что ежедневно от этой болезни у нас умирает по 300 человек, ежедневно заражаются тысячи - это для власти не является мотивацией спасти свой народ, спасти страну", - отметил Илья Кива.

Политик также подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет настаивать на использовании возможности получения вакцины.

"Вакцины, которая прошла все испытания и является действенным оружием в борьбе с COVID-19. Мы будем требовать от правительства и президента немедленно рассмотреть возможность получения российской вакцины для украинцев. И это решение Виктор Медведчук им уже предоставил, власти нужно только лишь согласиться спасти своих людей", - подытожил Илья Кива.

коронавирус, вакцина, Медведчук, Кива
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