Войти | Зарегистрироваться
13:26

среда,
25 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Олег Карамазов призвал Президента защитить верующих украинцев от оскорбительных действий Патриарха Варфоломея

25.11.2020 / 13:10
Олег Карамазов призвал Президента защитить верующих украинцев от оскорбительных действий Патриарха Варфоломея
Источник: Центр информации УПЦ
Главное отличие истинных последователей Христовых – любовь к Богу и ближним

Письмо Константинопольского Патриарха оскорбительно для украинцев и всех православных верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112.ua, об этом известный рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов заявил в программе «Люди».

«Меня, конечно, как и многих в Украине, возмутило письмо, которое получили граждане Украины на текущей неделе от стамбульского иерарха, Патриарха Варфоломея. В этом письме он вдруг, я догадываюсь, по каким причинам, решил нас, граждан Украины, православных людей, которые, наверное, составляют основу этой страны, и нашего Предстоятеля Митрополита Онуфрия, человека настолько вне политики, который действительно является лидером страны, он обозвал «образованием, которого не существует», эту Церковь, а Онуфрий – «это житель Киева», так он сказал, «который по моей доброте еще там находится», - отметил Карамазов.

Как напомнил музыкант, главное отличие истинных последователей Христовых – любовь к Богу и ближним.

«И когда из Стамбула вдруг раздался этот рык письменный о том, что вы там не такие, вы не так живете и не так называетесь – это, конечно, вызывает оторопь», – отметил Олег Карамазов.

Он обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить верующих украинцев от нападок Патриарха Варфоломея.

«Знаю, что Владимир Александрович, когда был в Стамбуле, общался с этим гражданином. Мне уж не достать этого стамбульского человека, а Владимира Александровича я бы просил обратиться к нему с тем, чтобы нас защитить в плане оскорблений, потому что оскорбили огромное количество украинцев, граждан страны. Даже учитывая то, что этот духовный лидер не в нашей конфессии, не в нашей стране, я думаю, что такие вещи нельзя пропускать. Людей оскорблять и обижать нельзя!» – подчеркнул Олег Карамазов.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, олег карамазов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 ноября
24 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.