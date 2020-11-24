Войти | Зарегистрироваться
16:00

вторник,
24 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви считают недопустимым использование QR-кодов для посещения храмов

24.11.2020 / 15:40
В Церкви считают недопустимым использование QR-кодов для посещения храмов
Некоторые цифровые технологии беспокоят верующих, так как «позволяют контролировать частную жизнь» и христиане не могут согласиться на такое вмешательство

Храм не может и никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства.

 Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает anews.com.

Комментируя идею о QR-кодах для входа в публичные учреждения, Кипшидзе отметил, что «это неэтично, аморально и напоминает нам времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом».

По мнению Вахтанга Кипшидзе, некоторые цифровые технологии беспокоят верующих, так как «позволяют контролировать частную жизнь» и христиане не могут согласиться на такое вмешательство.

Он отметил, что Церковь - не противник прогресса, но чем быстрее развиваются технологии, чем внимательнее нужно оценивать риски их использования.

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.