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Милованова назначили внештатным советником Ермака

23.11.2020 / 10:55
Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в 2019-2020 годах), президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - отметил Милованов.

Ранее, 21 ноября, Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента Ермака.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - написал Милованов на своей странице в Фейсбук в субботу.

Милованов также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни…Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", - отметил он.

Источник

советник, ОП, Милованов
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