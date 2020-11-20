РФ отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - делегация Украины в ТКГ

"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности, российская сторона отказалась. Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября", - сообщается на официальной странице украинской делегации в Фейсбук.

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