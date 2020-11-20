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Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 74 года

20.11.2020 / 13:20
Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 74 года
Источник: Патриархия.ру
Патриарх вознес сугубые молитвы и отслужил литию о новопреставленных Святейшем Патриархе Сербском Иринее и митрополите Казанском и Татарстанском Феофане, скончавшихся сегодня утром

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сегодня отмечает 74-й день рождения.

Как сообщает patriarchia.ru, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

Патриарх вознес сугубые молитвы и отслужил литию о новопреставленных Святейшем Патриархе Сербском Иринее и митрополите Казанском и Татарстанском Феофане, скончавшихся сегодня утром.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем рождения.

«В сегодняшний день Господь Вседержитель привел Вашу Святыню в пределы земной жизни, чтобы соделать наследником Своего Небесного Царства и подарить благодатную жизнь в Себе. Воплощая, по согласию сердца, Его Божественный Промысл, Вы стали на путь служения Богу, и ныне, пламенея на свещнице Первосвятительского престола, разгоняете словами евангельских наставлений мрак неведения и неверия вокруг, пробуждая спящие души людей и открывая им свет Христов, который просвещает всех. Молитвенно желаю Вам, Ваше Святейшество, душевной и телесной крепости, духовной радости и сил еще многие годы совершать высокое Предстоятельское служение на благо Церкви Христовой и народа Божия. Многая и благая вам лета!», - пожелал Предстоятель УПЦ.

*** Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника, закончил Ленинградскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию.

3 апреля 1969 года был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, 7 апреля - рукоположен в иеродиакона, а 1 июня того же года - в иеромонаха.

В 1971 году возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.

В декабре 1974 года назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а в июне 1975 года – председателем епархиального совета Ленинградской митрополии.

14 марта 1976 года возведен в сан архиепископа. 26 декабря 1984 года назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.

В сан митрополита Кирилл возведен 25 февраля 1991 года.

6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви в связи со смертью Патриарха Алексия II митрополит Кирилл тайным голосованием избран местоблюстителем Патриаршего престола.

27 января 2009 года в Москве на Поместном Соборе избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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