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В Генассамблее ООН согласовали новую резолюцию по правам человека в Крыму

19.11.2020 / 14:52
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины приветствует это решение комитета ГА ООН.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

Как поясняют в ведомстве, обновленный документ подготовили на основе двух последних докладов генсека ООН, в которых говорится о многочисленных фактах массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.

"Одобрение проекта - важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма", - подчеркнули в МИД.

В проекте резолюции также содержится призыв к усилению взаимодействия, в частности, в рамках международных платформ, для давления на Россию с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств.

"Среди важных положений нынешнего проекта является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток", - рассказали в МИД.

Кроме того, в резолюции требуют от России немедленного прекращения совершения грубых нарушений прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ на территорию Крыма представителям Мониторинговой миссии ООН и СММ ОБСЕ.

Напомним, ожидается, что обновленную резолюцию по правам человека в Крыму вынесут на голосование Генассамблеи ООН до конца 2020 года.

Источник

Крым, ООН, МИД
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