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В Украине ввели "приоритетные часы" для пожилых людей в магазинах

19.11.2020 / 14:21
Изменения в постановление Кабинета Министров о карантине, которые вводят "Приоритетные часы" для людей пожилого возраста, вступили в действие и имеют целью снижение уровня инфицирования групп риска.

Как сообщается на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке, об этом в эфире телеканала "Украина 24" проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. "Приоритетные часы" действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут придерживаться этого", - сказал Степанов.

Напомним, согласно решению правительства, с 00:00 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, который продлится как минимум до конца осени. Во время карантина запрещается принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); принимать посетителей в ТРЦ и в других заведениях развлекательной деятельности, спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах; запрещена деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий.

В Украине по состоянию на 18 ноября лабораторно подтверждены 570153 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки - 12 496.

Источник

коронавирус, пожилые, Степанов
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