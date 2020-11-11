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Судебную власть в Украине уничтожают

11.11.2020 / 19:44
Пока политики и международные структуры воюют за контроль над украинскими судами, судебная система страны попросту разваливается.

В течение 2020 года в Украине заявления об отставке уже подали 219 судей, что значительно больше, чем в прошлом году, когда уволились 132 судьи. В результате в некоторых местных судах уже не хватает более половины состава судей. Есть такие, где судить вообще некому, – там не осталось ни одного судьи. Об этом информирует телеграмм-канал "ЗеЛандия".

Многие из служителей Фемиды согласны, что судебную власть разрушают. "Поддерживаем мнение коллег с канала "ЗеЛандия", что судебную власть уничтожают. Судьи, профессионалы с огромным опытом, терпели происходящую вакханалию последние 6 лет и надеялись на лучшее. Но терпение не бесконечно, улучшений не наблюдается, и люди уходят", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Под мантией"

Авторы поста называют причины, по которым это происходит. "Процесс принятия решения об уходе ускоряют оскорбления в прессе, угрозы о возбуждении уголовных дел, постоянные запугивания увольнением от бродячих тупых организмов в виде Маселко и Жернакова, унижение судей первой и апелляционных инстанций судьями Верховного Суда, и этот список можно продолжать еще долго", - отмечают они.

"И будем откровенны - ведь именно этого и хотят соросята. Увольнение думающих кадров и внедрение своих якобы "доброчесных" вассалов", - резюмируют судьи.

судьи, судебная власть
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