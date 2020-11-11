Кипрская Церковь созывает Синод из-за конфликта с поминовением ПЦУ

Главным вопросом предстоящего Синода Кипрской Церкви станет проблема, возникшая в связи с поминовением имени Думенко архиепископом Хризостомом.

Как сообщает издание Orthodoxia News Agency, главным вопросом предстоящего Синода Кипрской Церкви станет проблема, возникшая в связи с поминовением имени Епифания Думенко архиепископом Хризостомом.

По информации издания для обсуждения на заседаниях Синода будут вынесены «все вопросы, которые беспокоят Кипрскую Церковь в последнее время». При этом подчеркивается, что в приоритете – рассмотрение проблемы, возникшей в связи с поминовением архиепископом Хризостомом главы ПЦУ Думенко.