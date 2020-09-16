Стефанишина не имеет права критиковать судебную власть

Так, в недавнем интервью "РБК-Украина" чиновница заявила, что одна из ключевых проблем современной Украины – это недоверие ее граждан к судебной власти.

Подобного рода заявления вызвали недоумение у служителей Фемиды, сообщает телеграм-канал "Под мантией".

"Бывший член партии "Голос", вечный соросенок, из-за кулуарных договорянков занимающая должность вице-пример-министра по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что нет доверия к судам. Этот случай напоминает старый бородатый анекдот о трех конвертах. Так и сейчас, завалив всю свою работу, не продемонстрировав никаких результатов, показав себя тупым и беспомощный профаном в своём вопросе, берём третий конверт и рассказываем, что вся проблема в судах", - возмущаются авторы поста.

По их мнению, "жаль, что Стефанишина не читает последние социологические исследования и не знает, что судам первой и апелляционной инстанций доверяет больше людей, чем: НАБУ, ВАКС, ВС, депутатам и КМУ".

"Укажите кто-нибуть этому недоразумению, которое порочит судебную власть, что она занимает не свое место. А Совету судей Украины и Верховному совету правосудия было бы не плохо тоже ткнуть ей в личико социологические исследования", - сказано в сообщении.