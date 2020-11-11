Цена вакцины от COVID-19 будет ниже рыночной

Об этом сообщают Reuters.

Глава стратегического отдела BioNTech Райан Ричардсон заявил, что компания будет дифференцировать цену по регионам и фиксировать ее на уровне, ниже рыночной. Также она будет отражать финансовые риски частных инвесторов.

"Мы пытались достичь баланса, который бы одновременно учитывал капитал и инвестиции, необходимые для инноваций. Мы также планируем установить цену значительно ниже рыночного уровня с учетом ситуации, в которой находимся и с целью обеспечения широкого доступа во всем мире ", - сказал Ричардсон.

Напомним: фармкомпании Pfizer и BioNTech в понедельник, 9 ноября, заявили об эффективности тестируемой вакцины в 90%.

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