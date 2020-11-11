Войти | Зарегистрироваться
16:25

среда,
11 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Цена вакцины от COVID-19 будет ниже рыночной

11.11.2020 / 16:15
Фармкомпания BioNTech, которая накануне заявила о 90% эффективности своей вакцины, планирует установить цену ниже типично рыночного уровня.

 

Об этом сообщают Reuters.

Глава стратегического отдела BioNTech Райан Ричардсон заявил, что компания будет дифференцировать цену по регионам и фиксировать ее на уровне, ниже рыночной. Также она будет отражать финансовые риски частных инвесторов.

"Мы пытались достичь баланса, который бы одновременно учитывал капитал и инвестиции, необходимые для инноваций. Мы также планируем установить цену значительно ниже рыночного уровня с учетом ситуации, в которой находимся и с целью обеспечения широкого доступа во всем мире ", - сказал Ричардсон.

Напомним: фармкомпании Pfizer и BioNTech в понедельник, 9 ноября, заявили об эффективности тестируемой вакцины в 90%.

Источник

коронавирус, вакцина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.