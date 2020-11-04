Венецианская комиссия поддержала позицию Виктора Медведчука по поводу ситуации с Конституционным Судом, – Чаплыга

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Михаил Чаплыга.

Также он напомнил, что Конституционное право – это та отрасль, в которой следовало бы прислушаться к Медведчуку, ведь он является одним из «отцов» нынешней Конституции Украины.

«Единственный здравый сценарий – “когда не знаешь, как поступить, поступай по закону”. Конституционный суд признал неконституционными контрольные полномочия НАПК и наказание за неверную декларацию? Хорошо! КС – это истина в последней инстанции. Так соберите Раду и примите новые законы – чтобы и содержание, и процесс принятия отвечали Конституции! И… во вторник в Раде такой сценарий был предложен. Нет, не "слугами". Этот вполне очевидный вариант предложил Медведчук. В чем, в чем, а в конституционном праве он разбирается на отлично – как никак, а он тоже один из отцов Конституции. Кстати, его модель парламентско-президентской республики действует уже более 10 лет, мы и сейчас по ней живем», – написал Чаплыга.

Он подчеркнул, что позиция Виктора Медведчука в этом вопросе полностью совпадает с позицией, высказанной Венецианской комиссией.

«Прогнозирую – чем дальше, тем больше будет сторонников этого сценария. Тем более что позиции Венецианской комиссии и Медведчука звучат в унисон – они сразу назвали поведение Зеленского и “зеленой” гоп-компании “грубым нарушением Конституции”», – резюмировал политолог.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского. В частности, в письме подчеркнули, что прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией.