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Венецианская комиссия поддержала позицию Виктора Медведчука по поводу ситуации с Конституционным Судом, – Чаплыга

04.11.2020 / 14:45
Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во вторник во время заседания парламента предложил единственно правильный сценарий выхода из ситуации, сложившейся вокруг Конституционного Суда, который поддерживают все, включая Венецианскую комиссию, кроме «Слуг народа».

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Михаил Чаплыга.

Также он напомнил, что Конституционное право – это та отрасль, в которой следовало бы прислушаться к Медведчуку, ведь он является одним из «отцов» нынешней Конституции Украины.

«Единственный здравый сценарий – “когда не знаешь, как поступить, поступай по закону”. Конституционный суд признал неконституционными контрольные полномочия НАПК и наказание за неверную декларацию? Хорошо! КС – это истина в последней инстанции. Так соберите Раду и примите новые законы – чтобы и содержание, и процесс принятия отвечали Конституции! И… во вторник в Раде такой сценарий был предложен. Нет, не "слугами". Этот вполне очевидный вариант предложил Медведчук. В чем, в чем, а в конституционном праве он разбирается на отлично – как никак, а он тоже один из отцов Конституции. Кстати, его модель парламентско-президентской республики действует уже более 10 лет, мы и сейчас по ней живем», – написал Чаплыга.

Он подчеркнул, что позиция Виктора Медведчука в этом вопросе полностью совпадает с позицией, высказанной Венецианской комиссией.

«Прогнозирую – чем дальше, тем больше будет сторонников этого сценария. Тем более что позиции Венецианской комиссии и Медведчука звучат в унисон – они сразу назвали поведение Зеленского и “зеленой” гоп-компании “грубым нарушением Конституции”», – резюмировал политолог.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского. В частности, в письме подчеркнули, что прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией.

 

Медведчук
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