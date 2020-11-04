Войти | Зарегистрироваться
15:00

среда,
04 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Кожару

04.11.2020 / 14:12
Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве Сергея Старицкого, сообщает пресс-служба апелляционного суда.

"3 ноября коллегия судей… рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение Шевченковского районного суда, которым удовлетворено ходатайство следователя ГУ Нацполиции в Киевской области и продлена подозреваемому К. мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 года включительно", - говорится в сообщении суда.

Пресс-служба информирует, что по результатам апелляционного рассмотрения определение Шевченковского суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Как сообщалось, 21 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от жительницы села Чайки Киевской области о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

26 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн.

Впоследствии суд уменьшил Кожаре залог как альтернативу ареста с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, после его внесения Кожару вышел на свободу.

11 июня апелляция прокуратуры Киевской области частично удовлетворена, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о снижении суммы залога. В зале суда Кожара был взят под стражу до внесения залога в сумме 14,8 млн грн.

Источник

суд, Кожара
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.