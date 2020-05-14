Апелляционный суд отказался изменять меру пресечения Кожаре

Такое решение огласил председательствующий судья коллегии судей.

«Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Ширы в интересах подозреваемого Кожары - оставить без удовлетворения», - сообщил судья.

Полный текст постановления будет объявлен 18 мая в 17:00.

Напомним, 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожара заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако, впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар по затылку, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

Экс-министру 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний Марине Козерод - жене Кожары.

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