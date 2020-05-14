В Луцке суд отменил закрытие дела об угрозах священнику УПЦ

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
11:15
Более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса
-
12:17
Военные учения: Иран запустил ракету в свой военный корабль. Погибли 40 человек
-
11:46
В мире - почти 4,2 миллиона зараженных коронавирусом, умерли более 284 тысяч
-
17:12
В мире более 90 тысяч медработников инфицированы COVID-19
-
17:59
Экспериментальная вакцина от коронавируса может появиться в миллионах доз к концу 2020
- 11:15
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
13:12
ФОПам разрешили не платить ЕСВ за месяцы, за которые они не получили прибыли
-
17:59
Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП
-
15:54
Работаем, чтобы через 10 дней транспорт возобновил работу – министр
-
14:52
Цены на электричество для населения в 2020 году поднимать не будут — Шмыгаль
-
10:23
Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая
- 13:12
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
-
17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
-
15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
-
17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
-
15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
11:55
В Израиле после шести недель карантина открыли ТЦ, рынки и спортзалы
-
09:18
Метро Нью-Йорка впервые за 115 лет закрыли для дезинфекции
-
09:04
Под Кабмином состоялся митинг предпринимателей
-
09:26
Украина показала ООН, как возрождается Чернобыльская зона
-
09:18
В Украине представили обновленную мобильную капсулу для перевозки больных на COVID-19
- 11:55
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
-
09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
-
09:12
На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава
-
09:23
Коронавирус в Вишневом: общежитие охраняет Нацгвардия
-
09:31
Киев накрыла пылевая буря
- 09:14