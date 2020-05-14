Войти | Зарегистрироваться
18:58

четверг,
14 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Луцке суд отменил закрытие дела об угрозах священнику УПЦ

14.05.2020 / 17:26
В Луцке суд отменил закрытие дела об угрозах священнику УПЦ
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Ночью 23 сентября 2019 года представителями ПЦУ напали на дом настоятеля храма УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери села Садов Луцкого

Луцкий горрайонный суд 13 мая отменил постановление следователя о закрытии уголовного дела об угрозах активистов ПЦУ священнослужителю Волынской епархии УПЦ протоиерею Владимиру Мелесу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, следователь Ванюрский не выполнил свои обязанности по сбору, проверке и оценке важных доказательств. Он даже не допрашивал протоиерея Владимира в качестве потерпевшего, а также родных священнослужителя, которые были свидетелями произошедшего.

Вместо этого следователь принял необоснованное решение о закрытии уголовного производства.

Протоиерей Владимир обратился с этой проблемой в суд, и тот отменил постановление о закрытии уголовного дела, а также направил его материалы для продолжения досудебного расследования.

«Из материалов уголовного производства усматривается, что никакие следственные действия в этом производстве не проводились», – гласит Постановление суда, которое не подлежит обжалованию.

Как сообщалось ранее, ночью 23 сентября 2019 года представителями ПЦУ напали на дом настоятеля храма УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери села Садов Луцкого. Дом священнослужителя забросали металлическими предметами и разбили ему 2 окна.

Источник: Inpress.ua
суд, священник, Луцк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.