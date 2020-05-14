В Беларуси перенесли Международные Кирилло-Мефодиевские чтения

В Беларуси в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проведение XXVI Международных Кирилло-Мефодиевских чтений «Миссия Церкви в переломные моменты истории. К 75-летию Великой Победы», запланированные на 26-28 мая, переносятся на октябрь.

Точная дата будет известна позже, сообщает church.by.

Регистрация на конференцию продлена 1 августа. За дополнительной информацией можно обратиться в оргкомитет по электронной почте: kmchtenia@gmail.com.

Также отменен юбилейный концерт, по случаю 85-летию со дня рождения митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, проведение которого планировалось на 29 мая.