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В Беларуси перенесли Международные Кирилло-Мефодиевские чтения

14.05.2020 / 17:01
В Беларуси перенесли Международные Кирилло-Мефодиевские чтения
church.by Источник: church.by
Точная дата будет известна позже

В Беларуси в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проведение XXVI Международных Кирилло-Мефодиевских чтений «Миссия Церкви в переломные моменты истории. К 75-летию Великой Победы», запланированные на 26-28 мая, переносятся на октябрь.

Точная дата будет известна позже, сообщает church.by.

Регистрация на конференцию продлена 1 августа. За дополнительной информацией можно обратиться в оргкомитет по электронной почте: kmchtenia@gmail.com.

Также отменен юбилейный концерт, по случаю 85-летию со дня рождения митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, проведение которого планировалось на 29 мая.

Источник: Inpress.ua
Беларусь
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