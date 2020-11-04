Об этом сообщает сайт НАБУ.

Вовк подозревается в совершении преступлений по ч.1 статьи 109 (действия с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата власти, а также сговор о совершении таких действий), ч.1 статьи 255 (создание преступной организации), ч.3 статьи 27 (организатор уголовного правонарушения, организатор группировки), ч.2 статьи 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения госслужащим), ч.2 статьи 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием служебного положения) Уголовного Кодекса Украины.

Отмечается, что Вовк систематически игнорировал повестки от следствия, не являлся на допросы и прочие процессуальные действия.

НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка

В октябре Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку и еще одному судье ОАСК. Они не явились на судебное заседание.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Тогда в НАБУ сообщили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране, а также обнародовали часть записей.

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